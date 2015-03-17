У Житомирі відкрили кардіохірургічний центр (фоторепортаж)

Як передає кореспондент УНІАН, під час урочистостей голова Житомирської облдержадміністрації Сергій Машковський зазначив, що відкриття центру відбулося з огляду на високий рівень кардіологічної захворюваності жителів області - лише торік у регіоні від серцево-судинних захворювань померло 7 тисяч 364 хворих, із них від інфаркту міокарда – 211 людей.

Реконструкція площ для кардіохірургічного центру на базі обласної лікарні розпочалася у вересні 2012 року. На його створення з обласного бюджету було спрямовано 22,6 млн грн, у тому числі понад 10,9 млн грн - на будівельні роботи і понад 11,6 млн грн - на медичне обладнання.

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Центр складається з кардіохірургічного відділення на 16 місць, операційного блоку та відділення анестезіології та інтенсивної терапії для кардіохірургічних хворих на 6 місць. Тут будуть виконуватися оперативні втручання на відкритому серці із клапанною патологією серця, з ішемічною хворобою серця, із тромбоемболією легеневої артерії, патологією магістральних судин.

Зараз заклад уже готовий приймати пацієнтів.

"Новий кардіоцентр дозволить врятувати життя великій кількості людей", - сказав на урочистостях голова Житомирської обласної ради Віталій Француз. Директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олександр Торбас наголосив на тому, що кардіохірургічний центр у Житомирі дасть можливість знизити летальність від серцевих та судинних хвороб жителів області.

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