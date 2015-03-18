У Донецьку бойовики пограбували музей Великої Вітчизняної війни - ЗМІ

Про це розповів власник колекції виданню "Остров".

"Близько 300 одиниць колекційної зброї були складені в ящики і приготовані для евакуації у безпечне місце. Однак, прибувши на двох машинах група бойовиків, розкривши двері за допомогою автогену, викрала колекцію і вивезла її в невідомому напрямку", - йдеться в повідомленні.

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За словами колекціонера, коли Донецьк перейшов під контроль бойовиків "ДНР", він евакуював частину своєї колекції: вивіз уніформу та інші артефакти.

Відзначається, що колекціонер написав заяву в так звану прокуратуру ДНР, однак про долю своєї колекції він так нічого і не знає.

Як відомо, музей Великої вітчизняної війни відкрився у Донецьку до Дня перемоги у 2012 році. Загальна експозиційна площа музею становить 927 кв. м. Експозиція розташована на двох рівнях. На нижньому рівні знаходиться загальний експозиційний зал і зал військової кінохроніки, а так само збройовий зал з розміщенням приватної колекції зброї часів Великої Вітчизняної війни і військової уніформи. Верхній рівень являє собою похилі галереї, оформлені тематичними фотопанно, експозиціями та діорамами.

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