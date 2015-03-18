За рік в Україні зафіксовано рекордну кількість терактів - СБУ

17:39, 18 березня 2015
Суспільство
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За останній рік, починаючи з лютого 2014 року, Служба безпеки України розпочала провадження щодо 1 тисячі терактів, які були скоєні на території України.

За останній рік період було зафіксовано 62 диверсії / УНИАН

Про це на брифінгу заявив начальник Головного слідчого управління СБУ Василь Вовк, повідомляє Еспресо.tv.

"Зараз в нас залишилось менше (справ - УНІАН),  але це говорить про те, що за всю історію України, і навіть за всю історію СРСР, такої кількості терактів не було  загалом.  Це страшні цифри і страшні числа, які говорять про те що відбувається на сході, і не тільки на сході України",  - повідомив Вовк.

Окрім того, за його словами, за зазначений період було зафіксовано 62 диверсії,  на сьогодні  розслідується  31 справа.

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Крім того, як повідомив Вовк, викрито 9 шпигунів.

 "За всю історію Радянського Союзу не було такої кількості шпигунів.  Це дев’ять  натуральних шпигунів, а не фейкових, злочинні дії яких зафіксовані у матеріалах кримінальних проваджень", - зазначив силовик.

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