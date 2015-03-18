За рік в Україні зафіксовано рекордну кількість терактів - СБУ

Про це на брифінгу заявив начальник Головного слідчого управління СБУ Василь Вовк, повідомляє Еспресо.tv.

"Зараз в нас залишилось менше (справ - УНІАН), але це говорить про те, що за всю історію України, і навіть за всю історію СРСР, такої кількості терактів не було загалом. Це страшні цифри і страшні числа, які говорять про те що відбувається на сході, і не тільки на сході України", - повідомив Вовк.

Окрім того, за його словами, за зазначений період було зафіксовано 62 диверсії, на сьогодні розслідується 31 справа.

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Крім того, як повідомив Вовк, викрито 9 шпигунів.

"За всю історію Радянського Союзу не було такої кількості шпигунів. Це дев’ять натуральних шпигунів, а не фейкових, злочинні дії яких зафіксовані у матеріалах кримінальних проваджень", - зазначив силовик.