Наливайченко: СБУ знаходить шпигунів навіть в штабі АТО
Результатом бездіяльності контррозвідки в останні 4 роки стало те, що на сьогоднішній день співробітники СБУ виявляють шпигунів навіть в штабі АТО.
"Виявляємо людей, які відверто шпигують в інтересах агресора в штабі АТО і у військових формуваннях, які беруть участь у боротьбі з терористами в Донецькій і Луганській областях", - сказав Валентин Наливайченко під час виступу у Верховній Раді.
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У зв'язку з цим, голова СБУ висловив переконаність у необхідності посилення діяльності контррозвідки і протидії дезертирам, особливо колишнім керівникам Міністерства оборони, МВС і СБУ, які не тільки дезертирували, але й фінансують тероризм, наймають і переправляють в Україну бойовиків.
Як сказав голова СБУ Валентин Наливайченко, відсутність військової контррозвідки протягом останніх 4 років призвела до проникнення співробітників ФСБ Росії на керівні посади в збройних силах, Міністерстві оборони, Генеральному штабі, і інших військових формуваннях.
Валентин Наливайченко зазначив, що за останні 3 місяці задокументовані злочини за ст. "державна зрада" серед співробітників начальницького складу Міністерства оборони, в тому числі виявлені серйозні загрози на високому рівні.