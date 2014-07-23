Наливайченко: СБУ знаходить шпигунів навіть в штабі АТО

"Виявляємо людей, які відверто шпигують в інтересах агресора в штабі АТО і у військових формуваннях, які беруть участь у боротьбі з терористами в Донецькій і Луганській областях", - сказав Валентин Наливайченко під час виступу у Верховній Раді.

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У зв'язку з цим, голова СБУ висловив переконаність у необхідності посилення діяльності контррозвідки і протидії дезертирам, особливо колишнім керівникам Міністерства оборони, МВС і СБУ, які не тільки дезертирували, але й фінансують тероризм, наймають і переправляють в Україну бойовиків.

Як сказав голова СБУ Валентин Наливайченко, відсутність військової контррозвідки протягом останніх 4 років призвела до проникнення співробітників ФСБ Росії на керівні посади в збройних силах, Міністерстві оборони, Генеральному штабі, і інших військових формуваннях.

Валентин Наливайченко зазначив, що за останні 3 місяці задокументовані злочини за ст. "державна зрада" серед співробітників начальницького складу Міністерства оборони, в тому числі виявлені серйозні загрози на високому рівні.