Причин для подорожчання м`яса немає

Об`єктивних причин для зростання цін на м`ясо в Україні немає, вважає голова ВАТ «Івано-Франківський птахокомбінат» Богдан ЧОРНОПИСЬКИЙ.

Сьогодні на прес-конференції в УНІАН він сказав, що зростання цін на м`ясо почалося в грудні минулого року, коли яловичина подорожчала в два рази. Причиною цього стало те, що «одна компанія», якій належить багато підприємств з виробництва м`яса, підняла ціну на яловичину в живій вазі. Після цього зріс попит на куряче м`ясо, внаслідок чого його вартість з середини лютого почала зростати, а потім ціни підняли і виробники свинини, яка в живій вазі з середини лютого зросла з 9 до 16 грн. за кілограм, зазначив Б.ЧОРНОПИСЬКИЙ.

«Об`єктивних причин для зростання цін не було», - вважає голова птахокомбінату.

На його думку, щоб зупинити зростання вартості м`ясопродуктів, уряду ще вчора необхідно було вжити заходів, «можливо, інтервенцію».

Експерт вважає, що прийнятним варіантом для здешевлення м`яса може бути його ввезення з-за кордону, оскільки ввезення 1 кг закордонного м`яса може обійтися майже в 1 євро, а українське м`ясо в живій вазі коштує 2 євро (16 грн.) за кілограм.