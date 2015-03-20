Архів Служби безпеки ОУН відкопали на Тернопільщині (фото)

Про це повідомляє прес-служба Центру досліджень визвольного руху.

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«Тут є відомості про більше 100 осіб, загиблих повстанців. Загалом документи дуже гарно збереглися, що рідко буває в таких випадках. Вони посортовані, пронумеровані, акуратно складені, очевидно ними займався якийсь повстанський архівіст. Газети, в які загортали пачки з документами, датуються осінню 1949 року, тому швидше за все саме в цей період і закопали в землю бідон з архівом», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, більшість з документів - некрологи, протоколи допитів, вишкільні матеріали, інформаційні листівки тощо, датовані 1945-1949 рр.

Згідно з повідомленням, документи опрацьовують архівісти та реставратори, згодом їх викладуть у вільний доступ в електронного архіву визвольного руху.