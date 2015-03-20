Посольство України в Лівії тимчасово передислоковано в Туніс – МЗС
15:56, 20 березня 2015Суспільство
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У зв'язку з критичним загостренням безпекової ситуації у Лівії персонал Посольства України в Державі Лівія тимчасово передислоковано на територію Туніської Республіки.
Консульські послуги на щоденній основі будуть надаватись у приміщенні Посольства України в Тунісі / dt.ua
Про це УНІАН повідомили у Департаменті політики і комунікацій Міністерства закордонних справ України.
Також в МЗС запевнили, що для всебічного сприяння співвітчизникам у виїзді з території Лівії та поверненні на Батьківщину забезпечено оптимальний механізм надання консульських послуг на щоденній основі у приміщенні Посольства України в Тунісі за адресою: 7, rue Saint Fulgence, Notre Dame, 1002, Tunis.
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У випадку потрапляння у надзвичайну ситуацію МЗС радить звертатись за номерами телефонів Посольства України в Туніській Республіці +216 246 00 389, 941 27 342, а також на «гарячу лінію» МЗС України (+38 044) 2381657.
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