Житлом забезпечено понад 800 тисяч переселенців з Криму та Донбасу - ДСНС

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила керівник прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій України Наталія Бистра сьогодні на брифінгу в Києві.

«За вихідні дні із Донецької області виїхало 108 місцевих мешканців, серед яких троє дітей дошкільного віку та один чоловік, що не міг самостійно пересуватись. Більшість із цих людей виїхали із територій підконтрольних терористам», - зазначила вона.

Загалам, за її словами, з кінця січня і по сьогодні з прифронтових територій та населених пунктів, що постійно зазнавали обстрілів терористів у Донецькій та Луганській областях було вивезено, а також залишили самостійно 13 тисяч 591 людина, серед них 2 тисячі 282 дитини та 368 людей із обмеженими можливостями.

Читайте такожОБСЄ: Переселенці під Маріуполем через постійні обстріли не можуть розпочати нормальне життя«З моменту проведення АТО на сході країни з Донбасу до інших регіонів було переселено 780 тисяч 475 осіб, у тому числі 136 тисяч 281 дитина та 366 тисяч 095 інвалідів та осіб похилого віку», - додала Бистра.

Також, за даними міжвідомчого координаційного штабу, загальна кількість людей, що були переселені та забезпечені житлом для тимчасового проживання із урахуванням тих людей, що були переміщені із АР Крим та міста Севастополь на сьогодні становить 800 тисяч 832 особи, у тому числі 140 тисяч 936 дітей та 358 тисяч 713 інвалідів та осіб похилого віку.