В Партії регіонів офіційно підтвердили загибель Януковича-молодшого

Про це йдеться в повідомленні прес-служби партії.

Читайте такожЯнуковича-молодшого сьогодні поховають у Криму

"20 березня трагічно обірвалося життя нашого колеги, колишнього народного депутата України від Партії регіонів, одного з найбільш молодих представників депутатського корпусу у Верховній Раді V-VII скликань Віктора Вікторовича Януковича. У момент загибелі йому було лише 33 роки", - йдеться в повідомленні.