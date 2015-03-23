В Партії регіонів офіційно підтвердили загибель Януковича-молодшого
14:48, 23 березня 2015Суспільство
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Партія регіонів офіційно підтвердила загибель Віктора Януковича-молодшого, сина колишнього президента України Віктора Януковича.
В Партії регіонів підтвердили загибель Януковича-молодшого / news.infocar.ua
Про це йдеться в повідомленні прес-служби партії.
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"20 березня трагічно обірвалося життя нашого колеги, колишнього народного депутата України від Партії регіонів, одного з найбільш молодих представників депутатського корпусу у Верховній Раді V-VII скликань Віктора Вікторовича Януковича. У момент загибелі йому було лише 33 роки", - йдеться в повідомленні.
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