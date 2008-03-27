НБУ вводить в обіг пам`ятні монети «Благовіщення» (фото)

Національний банк України, продовжуючи серію "Обрядові свята України", вводить в обіг з 31 березня пам`ятні монети «Благовіщення» номіналом 5 і 10 гривень, присвячені одному з найбільших свят православ`я, - Благовіщенню, котре відзначається 7 квітня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Нацбанку, на аверсі монет вгорі зображений малий Державний Герб України і напис півколом - НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, у центрі - стилізований оклад Євангелія, ліворуч і праворуч від якого – лілії, які асоціюються з Дівою Марією, і розміщені написи: на монеті зі срібла - 10 ГРИВЕНЬ, а також позначення металу і його проби - Ag 925, вага в чистоті - 31,1; на монеті з нейзільберу - 5 ГРИВЕНЬ; на обох монетах - рік чеканки монети - 2008 (внизу) і логотип Монетного двору Національного банку України.

На реверсі монет зображена багатофігурна композиція - перший весняний хоровод, вгорі - сцена Благовіщення і півколом праворуч розміщений напис: БЛАГОВІЩЕННЯ.

Автори: ескізів - Микола КОЧУБЕЙ, моделей - Святослав ІВАНЕНКО, Анатолій ДЕМ’ЯНЕНКО.

Ці пам`ятні монети є дійсним платіжним засобом України і обов`язкові до прийому без будь-яких обмежень за номінальною вартістю за всіма видами платежів, а також для зарахування на розрахункові рахунки, вклади, акредитиви і для переказів.

Фото з офіційного сайту Національного банку України