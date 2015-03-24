У Севастополі визнали, що зарплати бюджетників зменшилися на третину

Про це заявила "сенатор" від Севастополя Ольга Тимофієва.

За словами Тимофєєвої, проблема з виплатою заробітної плати бюджетникам стоїть особливо гостро», повідомляє Крим.Реалії.

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«У звітах уряду цього не побачиш - там все в порядку, але насправді бюджетники отримують зарплату на 30-40 відсотків нижче заробітної плати III-IV кварталу 2014 року. Це порушує права цих працівників», - повідомила Ольга Тимофієва.

На її думку, це відбувається через помилки при розрахунку методики заробітних плат.

«Потрібно проводити аналіз, щоб з'ясувати, чому це відбулося і не з позиції, кого швидше «запросити на гільйотину», а як виправити ситуацію», - додала "сенатор".