Центральну площу Запоріжжя перейменували на Майдан Героїв

16:06, 25 березня 2015
Суспільство
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Запорізька міська рада своїм рішенням перейменувала центральну площу міста з Жовтневої на Майдан Героїв.

В Запорожье переименовали центральную площадь / serg-klymenko.narod.ru

За це рішення проголосували 53 депутати, повідомляє Громадське ТБ Запоріжжя на сторінці в соцмережі.

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"На сесії запорізької міськради депутати проголосували за перейменування центральної площі міста Жовтневої у Майдан Героїв. За 53 депутата", - йдеться в повідомленні.

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