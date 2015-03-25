Центральну площу Запоріжжя перейменували на Майдан Героїв

За це рішення проголосували 53 депутати, повідомляє Громадське ТБ Запоріжжя на сторінці в соцмережі.

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"На сесії запорізької міськради депутати проголосували за перейменування центральної площі міста Жовтневої у Майдан Героїв. За 53 депутата", - йдеться в повідомленні.