Завтра в Україні буде тепло і сонячно, але на західні області налетять дощі

В Україні переважатиме тепла повітряна маса, протягом дня температура повітря досягне 10-15 тепла, в західних областях до 14-20 градусів тепла, на Закарпатті до 20-22 градусів вище нуля. Лише місцями на південному заході похолодає до 8-12 градусів тепла. Вночі в Україні очікується 0-8 тепла, на заході до 10 градусів тепла. Про це повідомляє «Оpogode».

У західній частині буде переважно сухо, лише у другій половині дня місцями пройдуть дощі. Температура повітря вночі 4-10 тепла, вдень 14-20 градусів тепла, на Закарпатті до 20-22 градусів тепла.

У північних областях очікується суха погода, лише на Житомирщині вдень можливий дощ. Температура повітря вночі 2-7 тепла, вдень 12-17 градусів тепла.

У центральній частині буде сухо, у Вінницькій очікуються дощі і похолодання до 8-14 градусів тепла. Температура повітря в центрі вночі 2-7 тепла, вдень 12-18 градусів тепла.

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У східних областях - без опадів. Температура повітря вночі 2-8 тепла, вдень 12-18 градусів тепла.

У південній частині опадів не очікується, лише на Одещині вдень пройдуть дощі. Температура повітря вночі 2-8 тепла, вдень 12-18 градусів тепла, в Одеській області місцями 8-13 градусів тепла.

У Києві переважатиме суха тепла погода. Температура повітря вночі 4-7 градусів тепла, вдень 12-15 градусів тепла.

Вітер в Україні очікується південно-східний, 5-12 м/с, в другій половині дня окремі пориви до 15-20 м/с.