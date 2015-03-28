"Не вбивайте ATR": На Майдані закликали не дозволити закриття кримськотатарського телеканалу в Криму (фоторепортаж)

У Києві на Майдані Незалежності відбулася акція на підтримку першого і єдиного кримськотатарського телеканалу “ATR”, який російська окупаційна влада у Криму намагається закрити.

Як передає кореспондент УНІАН, участь в акції взяло близько 50 осіб.

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Зокрема, учасники акції тримали листівки з гаслами “Не вбивайте ATR”, “Голос свободи ATR не задушити”, “Врятуйте ATR” та інші.

У частини учасників акції частина обличчя була заклеєна скотчем. На акції три особи тримали кримськотатарські прапори блакитного кольору із зображенням золотої тамги, ще частина осіб були обмотані в національні українські прапори.

Учасники акції наголосили, що трагічні події, які відбулися в Криму рік тому, нікого не залишили байдужими і одним із небагатьох об’єктивних джерел інформації про ситуацію в Криму завжди залишався кримськотатарський канал ATR, який продовжував свою роботу не зважаючи на тиск окупаційної влади. “ATR довелось заплатити за свою об’єктивність, опинившись під загрозою закриття”, - відзначив один з організаторів акції.

Також учасники зібрання заявили, що телеканал є не тільки джерелом об’єктивної інформації, але і єдиним кримськотатарським каналом, який пропагує культуру кримськотатарського народу. “Завдяки ATR, кримські татари можуть отримувати інформацію рідною мовою. Припинення мовлення є прямою загрозою розвитку кримськотатарської мови, культури та національних традицій”, - заявили учасники акції.

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У цьому зв’язку вони закликають світову спільноту взяти зобов’язання щодо недопущення закриття телеканалу. Також вони звертаються до президента України Петра Порошенка з проханням, забезпечити дотримання конституційних прав кримськотатарського народу.

Завершуючи акцію, учасники зібрання виконали національний гімн України, а також національний гімн кримськотатарського народу.

Акція пройшла спокійно.