В офісі кримськотатарського телеканалу ATR закінчено обшук, силовики вилучили відеоархіви

У анексованому Сімферополі співробітники "поліції" залишили редакцію кримськотатарського телеканалу ATR. Як стало відомо Крим.Реалії, у співробітників редакції були вилучені відеозаписи, зроблені під час мітингу під стінами кримського парламенту, який відбувся 26 лютого 2014 року.

Після закінчення обшуку, генеральний директор телеканалу ATR Ельзара Іслямова вийшла до кримчан, які прийшли підтримати телеканал.

Як повідомила заступник генерального директора ATR Ліля Буджурова на своїй сторінці в Facebook, разом з архівними записами силовики винесли особисті дані співробітників кримськотатарської редакції.

«О 17:55 силовики в супроводі бойових хлопців з автоматами покинули територію телеканалу ATR, прихопивши з собою частину архіву та дані з особистих комп'ютерів співробітників. Спасибі всім, хто був з нами в цей тривожний день, за підтримку. Підозрюю, вона нам ще знадобиться», - повідомила Буджурова.

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Як повідомлялося, 26 січня на єдиний кримськотатарський телеканал ATR прибули силовики й почали проводити обшук. В ефірі ведуча телеканалу зазначила, що озброєні люди прибули з метою вилучити комп'ютерний сервер, на якому зберігаються відеоматеріали подій річної давності, зокрема, масштабного мітингу під стінами кримського парламенту 26 лютого між прихильниками відділення Криму - проросійськими силами і тими, хто виступав за єдність України, основну масу яких становили кримські татари.

Заступник генерального директора з інформаційної політики кримськотатарського телеканалу ATR Ліля Буджурова звернулася в прямому ефірі до народу і засудила дії місцевої влади, з дозволу якої силовики увірвалися на телеканал.

У будівлі телекомпанії почали збиратися телеглядачі, шанувальники АТR. Прибув заступник голови Меджлісу кримських татар Ахтем Чійгоз назвав ситуацію, що склалася на телеканалі, елементом залякування кримських татар.

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У свою чергу так званий міністр внутрішньої політики, інформації та зв'язку анексованого Криму Дмитро Полонський заявив, що керівники та журналісти кримськотатарського телеканалу ATR «фактично намагаються перекласти відповідальність на владу за власні дії».

Співробітників ATR попередили, що обшук може затягнутися до ранку.

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дунья Міятович в понеділок 26 січня засудила рейд силовиків, який почався в анексованому Криму на кримськотатарському телеканалі ATR у місті Сімферополі.