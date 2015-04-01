На Львівщині буревій зірвав дахи з 17 будинків

10:55, 01 квітня 2015
Суспільство
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На Львівщині внаслідок несприятливих погодних умов (пориви вітру 15–22 м/с) минулої доби зазнали сильних пошкоджень дахи житлових та господарських будівель у шести населених пунктах Яворівського району.

буревій / mukachevo.net

Про це повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, зокрема, буревій зірвав дахи з 17 житлових будинків у селах Коханівка, Липина, Завадів, Кривани, Дебрі, Коти та на 8 господарських будівлях у цих населених пунктах.

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Працівниками районної державної адміністрації проводиться обстеження будівель, які зазнали пошкоджень, організовано аварійно-відновлювальні роботи та надання допомоги власникам постраждалих домогосподарств.

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