На Львівщині буревій зірвав дахи з 17 будинків
10:55, 01 квітня 2015Суспільство
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На Львівщині внаслідок несприятливих погодних умов (пориви вітру 15–22 м/с) минулої доби зазнали сильних пошкоджень дахи житлових та господарських будівель у шести населених пунктах Яворівського району.
Буревій позривав дахи у шести селах. Ілюстрація / mukachevo.net
Про це повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.
Як зазначається у повідомленні, зокрема, буревій зірвав дахи з 17 житлових будинків у селах Коханівка, Липина, Завадів, Кривани, Дебрі, Коти та на 8 господарських будівлях у цих населених пунктах.
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Працівниками районної державної адміністрації проводиться обстеження будівель, які зазнали пошкоджень, організовано аварійно-відновлювальні роботи та надання допомоги власникам постраждалих домогосподарств.
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