Смерч на Рівненщині позривав дахи з півсотні будинків (фото, відео)
22:13, 23 вересня 2014Суспільство
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Мешканці Костополя зняли на відео смерч, який зносить усе на своєму шляху та зриває дахи з будинків.
Костополем пройшовся смерч / Фото УНІАН
Через сильній буревій у місті Костопіль, що на Рівненщині, пошкоджено майже півсотні будинків, йдеться в сюжеті ТСН.ua.
Містяни зняли на відео смерч, який, рухаючись Костополем, зносить усе на своєму шляху та зриває дахи з будинків.
Сьогодні місцеві чиновники описують руйнування та підраховують завдані збитки. Комунальники розчищають завали дерев, а місцеві жителі, не чекаючи допомоги від чиновників, узялися ремонтувати свої помешкання.
Люди навіть об'єднуються у своєрідні трудові бригади, щоб якомога швидше залатати дірки в дахах. Найближчими днями синоптики прогнозують тут сильні дощі.
На Рівненщині пройшов руйнівний смерч
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