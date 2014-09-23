Смерч на Рівненщині позривав дахи з півсотні будинків (фото, відео)

Через сильній буревій у місті Костопіль, що на Рівненщині, пошкоджено майже півсотні будинків, йдеться в сюжеті ТСН.ua.

Містяни зняли на відео смерч, який, рухаючись Костополем, зносить усе на своєму шляху та зриває дахи з будинків.

Сьогодні місцеві чиновники описують руйнування та підраховують завдані збитки. Комунальники розчищають завали дерев, а місцеві жителі, не чекаючи допомоги від чиновників, узялися ремонтувати свої помешкання.

Люди навіть об'єднуються у своєрідні трудові бригади, щоб якомога швидше залатати дірки в дахах. Найближчими днями синоптики прогнозують тут сильні дощі.