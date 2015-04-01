УПЦ МП відкрила чоловічий монастир у Криму

Монастир відкрито у смт. Роздольне Роздольненського району (АР Крим) на місці парафії Спасо-Преображенського кафедрального собору.

“Усі три єпархії Криму – Сімферопольська, Феодосійська, Джанкойська - є частиною УПЦ. В церковно-юридичному плані нічого не змінилось. Підтвердження тому - відкриття нового монастиря Української Православної Церкви в Джанкойській єпархії, згідно рапорту єпископа Джанкойського і Роздольненського Української Православної Церкви Аліпія”, - прокоментував рішення Священного Синоду керуючий справами УПЦ МП митрополит Антоній.

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“Нова редакція статутів, затверджена Священним Синодом Української Православної Церкви, не передбачає жодних змін у праві власності на церковне майно у Криму. Більш того, за законодавством України УПЦ не є юридичною особою, тому вона не володіє і не розпоряджається майном. Власниками церковного майна у Криму є або єпархіальні управління, або конкретні релігійні громади. Саме вони як юридичні особи і розпоряджаються власним майном”, - пояснив керуючий справами УПЦ МП.

Водночас митрополит Антоній зазначив, що “відсутність статусу юридичної особи у релігійних об’єднань призводить до того, що ми фактично не можемо ніяк вплинути на ситуацію з церковним майном у Криму”.

“Кримські єпархії залишаються складовою частиною УПЦ, однак ми не маємо жодних юридичних важелів для захисту церковного майна у Криму”, - зазначив спікер Церкви.

“Перед нами постає більш глобальне питання - про характер державно-церковних взаємин в Україні. Нажаль, маємо визнати, що самі принципи державно-церковної взаємодії в Україні залишаються чітко не встановленими. У сфері взаємин між Церквою та державою більше непрозорого і незрозумілого, ніж чітко встановленного та врегульованого”, - констатує митрополит Антоній.

Владика нагадав, що понад десять років тому Всеукраїнська рада Церков та релігійних організацій створила проект Концепції церковно-державних відносин в Україні.

“Однак, і досі це так і залишається проектом. Можливо, ми мали б замислитися над тим, щоб укласти між державою та релігійними конфесіями угоди, які б чітко встановлювали характер нашої взаємодії”, - підсумував керуючий справами УПЦ МП.