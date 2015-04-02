МЗС закликав ЮНЕСКО засудити передачу "Артеку" у власність РФ

15:15, 02 квітня 2015
Суспільство
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Міністерство закордонних справ (МЗС) закликає ЮНЕСКО і світову спільноту відреагувати на передачу Міжнародного дитячого центру "Артек" у власність РФ.

МИД Украина обратился в ЮНЕСКО с просьбой осудить передачу Артека Росии / crimea-media.ru

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві МЗС. У повідомленні говориться, що 31 березня 2015 року на засіданні так званої "Ради міністрів республіки Крим", прийнято рішення про передачу з державної власності Республіки Крим у федеральну власність" Міжнародного дитячого центру "Артек".

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Як підкреслюється в заяві, "цей ганебний крок є продовженням злочинної політики РФ в тимчасово окупованій Автономній республіці Крим, яка продовжує здійснювати цілеспрямоване пограбування України і в черговий раз демонструє зухвале ставлення до базових принципів міжнародного права".

В МЗС нагадали, що у 2006 році Кабінет міністрів і ЮНЕСКО підписали Угоду про надання державному підприємству України " Міжнародний дитячий центр "Артек" статусу центру під егідою ЮНЕСКО.

У зв'язку з цим МЗС закликає ЮНЕСКО, провідні міжнародні організації, світове співтовариство засудити такі дії російської сторони, які є викликом всьому цивілізованому світу, консолідувати міжнародний тиск на Росію для скасування всіх незаконних рішень, які призвели до тимчасової окупації української території, компенсації збитків, завданих нею Україні та її громадянам.

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