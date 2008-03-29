Україна гулятиме цілих 9 днів (повтор)

Кабінет Міністрів України прийняв розпорядження про перенесення робочих днів у квітні 2008 року.

Про це повідомляє Управління у зв`язках із ЗМІ Секретаріату КМУ.

Згідно з документом, з метою створення сприятливих умов для святкування 27 квітня – Великодня, 1 і 2 травня – днів Міжнародної солідарності трудящих та раціонального використання робочого часу уряд рекомендує керівникам підприємств, установ та організацій (за винятком органів Пенсійного фонду України, Українського державного підприємства поштового зв’язку „Укрпошта”, Державного казначейства та банківських установ) перенести у порядку і на умовах, установлених законодавством, у 2008 році для працівників, яким встановлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями, робочі дні з вівторка 29 квітня – на суботу 17 травня, з середи 30 квітня – на суботу 31 травня.

Спеціальний режим роботи банків та їх установ у зазначені дні встановлює Національний банк.