Костицький звільнився з посади голови Нацкомморалі

Відповідне розпорядження №282-р від 31 березня оприлюднене 6 квітня на «Урядовому порталі», пише Телекритика.

У розпорядженні зокрема зазначено: «Звільнити Костицького Василя Васильовича з посади голови Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі за власним бажанням».

Нагадаємо, 10 лютого Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до Закону України "Про захист суспільної моралі" (щодо державного нагляду)» (законопроект Ольги Червакової №1647), який передбачає ліквідацію НЕК як державного органу.

Читайте такожМедійні організації закликають уряд і президента якнайшвидше ліквідувати Нацкомморалі3 березня Президент України Петро Порошенко підписав закон «Про внесення змін до Закону України «Про захист суспільної моралі»». Згідно з ним із Закону України «Про захист суспільної моралі» виключаються положення щодо визначення статусу та засад діяльності НЕК.

У законі також зазначається, що контроль за додержанням вимог законодавства у сфері захисту суспільної моралі в межах своєї компетенції здійснюють Міністерство внутрішніх справ України, центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері культури, кінематографії, податкову політику, митну справу, у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства, Держкомтелерадіо та Нацрада з питань телебачення і радіомовлення.

Для остаточної ліквідації комісії потрібне рішення Кабінету Міністрів. У березні Рух «Стоп цензурі!» та РПР-Медіа поширили заяву із закликом до Кабінету Міністрів України завершити процес ліквідації НЕК.

2 квітня перший заступник голови Комітету з питань свободи слова та інформаційної політикиОльга Червакова заявила про те, що уряд затягує ліквідацію НЕК, держава і далі виплачує зарплату 50 співробітникам НЕК.