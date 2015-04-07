В Одесі затримали 10 диверсантів, які готували провокацію
23:00, 07 квітня 2015Суспільство
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В Одесі в результаті спецоперації затримано 10 диверсантів, які готували провокацію
В Одесі затримали 10 диверсантів, які готували провокацію / exzk.ru
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив прес-секретар президента України Святослав Цеголко.
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"У рамках боротьби з диверсійними групами в Одесі провели спецоперацію, в результаті якої затримали 10 осіб. Про це президентові доповів голова СБУ Валентин Наливайченко. Затримані, готували провокацію. У них вилучили зброю і вибухові речовини. Завтра спецслужба проведе окрему прес-конференцію з цього приводу", - написав він.
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