Через дощ та вітер 172 населені пункти у шести областях України знеструмлені

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Без світла залишилися 79 населених пунктів в Одеській області, 26 - у Миколаївській, 18 - у Кіровоградській, 18 - у Донецькій, 16 - у Херсонській і 15 - у Дніпропетровській.

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До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

Раніше, 1 квітня, УНІАН повідомляв, що 69 населених пунктів третій день залишаються без світла.