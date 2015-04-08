Через дощ та вітер 172 населені пункти у шести областях України знеструмлені
08:27, 08 квітня 2015Суспільство
625 0
В Україні в ніч на 8 квітня внаслідок несприятливих погодних умов (дощ, шквалисті пориви вітру), через спрацювання систем захисту ліній електропередач, знеструмлені 172 населених пункти у 6 областях.
У 172 населених пунктах України немає електропостачання / Фото УНІАН
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Без світла залишилися 79 населених пунктів в Одеській області, 26 - у Миколаївській, 18 - у Кіровоградській, 18 - у Донецькій, 16 - у Херсонській і 15 - у Дніпропетровській.
Читайте такожНа Луганській ТЕС ліквідували пожежу і відновили електропостачання області
До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.
Раніше, 1 квітня, УНІАН повідомляв, що 69 населених пунктів третій день залишаються без світла.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter