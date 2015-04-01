69 населених пунктів третій день залишаються без світла
08:48, 01 квітня 2015Суспільство
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В Україні через негоду залишаються знеструмленими 69 населених пунктів.
Аварійні бригади продовжують ремонтувати пошкоджені лінії / Фото УНИАН
Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, без електропостачання залишаються у Донецькій області 51 населений пункт, у Луганській – 18.
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31 березня аварійні бригади обленерго відновили електропостачання 153 населених пунктів у п’яти областях, які були знеструмлені у ніч на 30 березня внаслідок складних погодних умов. У Донецькій області відновлено електропостачання 84 населених пунктів, у Луганській - 22, у Львівській – 34, у Сумській – 10, у Дніпропетровській – 3.
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