69 населених пунктів третій день залишаються без світла

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, без електропостачання залишаються у Донецькій області 51 населений пункт, у Луганській – 18.

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31 березня аварійні бригади обленерго відновили електропостачання 153 населених пунктів у п’яти областях, які були знеструмлені у ніч на 30 березня внаслідок складних погодних умов. У Донецькій області відновлено електропостачання 84 населених пунктів, у Луганській - 22, у Львівській – 34, у Сумській – 10, у Дніпропетровській – 3.