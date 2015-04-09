Завтра в Україні сонячна погода принесе потепління до +18

У п'ятницю, 10 квітня, потепління продовжуватиметься, посилюватиметься і температура повітря протягом дня складе 10-15 градусів тепла, на Закарпатті до 18 тепла.

Антициклон обумовить в більшості областей України суху малохмарну повітряну масу. Про це повідомляє «Оpogode». У західній частині очікується ясна суха погода. Температура повітря вночі 0-6 градусів тепла, вдень 10-15, на Закарпатті до 18 градусів тепла. У північних областях опади малоймовірні. Температура повітря вночі 0-6 тепла, вдень 10-15 градусів тепла. У центральній частині буде переважати суха погода. Вночі 2-7 тепла, вдень 10-15 градусів тепла. Читайте такожУ найближчі роки світ чекає екстремальна погода, яка може спровокувати війни - вчені У східних областях опадів не очікується. Температура повітря вночі 2-7 тепла, вдень 10-15 градусів тепла. У південній частині без опадів. Температура повітря вночі 3-8 тепла, вдень 10-15 градусів тепла. У Києві опадів не передбачається. Температура повітря вночі 4-6 градусів тепла, вдень 12-14 градусів тепла. Вітер в Україні очікується північно-західний, 5-12 м/с.

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