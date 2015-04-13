Синоптики обіцяють приморозки по всій Україні

Гідрометцентр попереджає про приморозки вночі 15 квітня майже по всій в Україні.

Вночі 15 квітня в Україні, крім західних областей та крайнього півдня, на поверхні ґрунту, місцями і в повітрі приморозки 0-3°. Читайте такожНа Великдень погода порадує українців сонцем і 23-градусним теплом Про це повідомляє гідрометцентр.

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