Синоптики обіцяють приморозки по всій Україні
14:34, 13 квітня 2015Суспільство
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Гідрометцентр попереджає про приморозки вночі 15 квітня майже по всій в Україні.
Гідрометцентр попереджає про приморозки / ria56.r
Вночі 15 квітня в Україні, крім західних областей та крайнього півдня, на поверхні ґрунту, місцями і в повітрі приморозки 0-3°.
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Про це повідомляє гідрометцентр.
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