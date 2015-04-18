З окупованого Криму та зони АТО переселено понад 829 тисяч осіб

Про це повідомили у Державній службі надзвичайних ситуацій. Згідно з оперативної інформації, за добу з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції до інших регіонів переселено 185 осіб, у тому числі з Донецької, Луганської областей – 182 особи, з Автономної Республіки Крим та міста Севастополь – 3 особи.

Читайте такожБільш як 80% жителів окупованих територій Донбасу не хочуть залишати свої домівки - соціологВсього, за даними ДСНС, з Донецької, Луганської областей переселено 808 тис. 872 особи, з Автономної Республіки Крим та міста Севастополь – 20 тис. 501 особа, з яких 145 тис. 501 дитина та 384 тис. 525 інвалідів та осіб похилого віку.

Найбільше внутрішньо переміщених осіб розміщено у Луганській (162 тис. 13 осіб, з яких 12 тис. 574 дитини та 131 тис. 476 інвалідів та осіб похилого віку), Харківській (161 тис. 772 особи, з яких 18 тис. 783 дитини та 108 тис. 885 інвалідів та осіб похилого віку), Донецькій (106 тис. 983 особи, з яких 22 тис. 310 дітей та 31 тис. 256 інвалідів та осіб похилого віку), Дніпропетровській (83 тис. 172 особи, з яких 15 тис. 582 дитини та 39 тис. 705 інвалідів та осіб похилого віку), Запорізькій (61 тис. 889 осіб, з яких 15 тис. 470 дітей та 19 тис. 202 інваліда та особи похилого віку), Київській (37 тис. 890 осіб, з яких 8 тис. 623 дитини та 1 тис. 482 інваліди та особи похилого віку) областях та у м. Київ (39 тис. 47 осіб, з яких 10 тис. 181 дитини та 6 тис. 102 інваліда та особи похилого віку).

Найменша кількість розселених у Тернопільській (2 тис. 515 осіб, з яких 646 дітей та 846 інвалідів та осіб похилого віку), Чернівецькій (2 тис. 574 особи, з яких 822 дитини та 378 інвалідів та осіб похилого віку), Івано-Франківській (3 тис. 299 осіб, з яких 1 тис. 022 дитини та 449 інвалідів та осіб похилого віку), Закарпатській (3 тис. 674 особи, з яких 1 тис. 003 дитини та 1 тис. 075 інвалідів та осіб похилого віку), Рівненській (3 тис. 637 осіб, з яких 1 тис. 069 дітей та 1 тис. 010 інвалідів та осіб похилого віку) та Волинській (3 тис. 772 особи, з яких 1 тис. 070 дітей та 807 інвалідів та осіб похилого віку) областях (оперативна інформація в розрізі регіонів та груп населення додається).

"Місцевими органами виконавчої влади постійно проводиться пошук приміщень, придатних для розміщення внутрішньо переміщених осіб. На цей час визначено 891 об’єкт різної форми власності, в яких можливе розміщення 15 тис. 960 внутрішньо переміщених осіб", - повідомили в ДСНС.