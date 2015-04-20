Порошенко сьогодні на Львівщині візьме участь у відкритті українсько-американських навчань

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної держадміністрації, глава держави у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки (Яворівський військовий полігон) зустрінеться із військовими зі Сполучених Штатів Америки та візьме участь у церемонії відкриття українсько-американського командно-штабного навчання (із залученням військ) «Фіарлес Гардіан - 2015», які розпочнуться на Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (с. Старичі, Яворівський район, Львівська область).

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Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МВС України у Львівській області, планується, що сьогодні до Львова разом із президентом прибуде міністр МВС Арсен Аваков, який презентуватиме проект реформи міністерства.

У програмі перебування президента України, прибуття якого до Львова очікується орієнтовно о 12.00, заплановано участь в презентації реформи патрульно-постової служби МВС України, яка буде проходити у Львівському державному університеті внутрішніх справ.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 20 квітня, на Львівщині відбудеться церемонія відкриття українсько-американських командно-штабних навчань із залученням військ "Фіарлес Гардіан - 2015".