У Львівській області розпочинаються українсько-американські військові навчання

Як повідомляє прес-служба Міністерства оборони України, церемонія відбудеться в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (с. Старичі, Яворівський район, Львівська область).

Нагадаємо, у спільних навчаннях-тренінгах візьмуть участь 290 американських десантників 173-ї повітряно-десантної бригади армії США і бойові підрозділи Нацгвардії України.

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За словами міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, тренінги будуть проходити за участю 900 бійців Нацгвардії.

"Три потоки з 300 нацгвардійців. Три потоки по 8 тижнів. Потім спільні навчання", - пояснив міністр.

Планується, що в навчаннях візьмуть участь підрозділи Нацгвардії "Азов", "Батальйон ім. Кульчицького", "Ягуар", "Омега" і інші частини з Києва, Харкова, Запоріжжя, Одеси, Львова, Івано-Франківська та Вінниці.

Американськіінструктори навчатимуть українських військових організовувати оборону, виявляти позиції бойовиків, надавати медичну допомогу і реагувати на обстріл.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня десантники 173-ї бригади армії США прибули в Україну для навчання українських військовослужбовців.