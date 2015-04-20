У Мінкульті пропонують створити музей тоталітаризму та виставляти в ньому пам'ятники радянських вождів

В Україні має бути створений музей тоталітаризму, де кожен відвідувач міг би наочно пересвідчитися у масштабах злочинів тоталітарного комуністичного режиму проти українців.

Про це сказав віце-прем’єр-міністр – міністр культури В’ячеслав Кириленко, повідомили УНІАН у прес-службі Мінкультури.

«В зв’язку з прийняттям Верховною Радою пакета антикомуністичних законів, відповідно до яких комунізм прямо визнаний злочинним терористичним режимом, а архіви із свідченнями про злочини репресивних органів будуть відкриті, необхідно створити музей цієї кривавої епохи – музей тоталітаризму», - зазначив Кириленко.

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Він вважає, що такий музей, який матиме і дослідницьку, і просвітницьку роль, насамперед сприятиме поширенню правди про історію комуністичної окупації України в 1917-1991 роках та застерігатиме суспільство від рецидивів таких історичних катастроф. Кириленко упевнений, що створення музею тоталітаризму має сформувати несприйняття у суспільстві будь-яких тоталітарних ідеологій та застерегти нові покоління від реанімації таких політичних режимів. Практичний досвід створення таких музеїв існує у країнах Балтії та Східної Європи.

«Пам’ятники комуністичним вождям, які відповідно до нового закону підлягають демонтажу, варто долучити до експозиції музею», - вважає міністр.

Ближчим часом у Міністерстві культури відбудеться нарада за участі громадськості та науковців для обговорення концепції музею тоталітаризму та можливого місця розташування майбутнього музею.

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*** Відповідно до закону «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки», комуністичний тоталітарний режим 1917-1991 років в Україні визнається злочинним та таким, що проводив політику державного терору. Таке ж засудження отримав і націонал-соціалістичний (нацистський) тоталітарний режим.