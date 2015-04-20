У Миколаєві барельєфу Леніна домалювали вишиванку і український прапор (фото)

Пам'ятнику домалювали вуса та оселедець, як у козака, а також вишиванку, передають "НикВести" з посиланням на громадського активіста Олександра Дяченка, який розмістив фотографію видозміненого барельєфа у себе на сторінці в соцмережі.

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Видання нагадує, що нещодавно пам'ятник Леніну звалили в Новому Бузі. 22 лютого 2014 року в Миколаєві на головній площі звалили пам'ятник Леніну.

Також в селі Новоюр'ївка Новобузького району Миколаївської області в ніч на 28 січня невідомі звалили пам'ятник Леніну.