У Миколаєві барельєфу Леніна домалювали вишиванку і український прапор (фото)
16:09, 20 квітня 2015Суспільство
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У Миколаєві в ніч на 20 квітня невідомі розмалювали барельєф Леніна, який розташований біля Херсонського кільця.
Пам'ятника примальовували вуса та оселедець / Facebook Олександра Дяченко
Пам'ятнику домалювали вуса та оселедець, як у козака, а також вишиванку, передають "НикВести" з посиланням на громадського активіста Олександра Дяченка, який розмістив фотографію видозміненого барельєфа у себе на сторінці в соцмережі.
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Видання нагадує, що нещодавно пам'ятник Леніну звалили в Новому Бузі. 22 лютого 2014 року в Миколаєві на головній площі звалили пам'ятник Леніну.
Також в селі Новоюр'ївка Новобузького району Миколаївської області в ніч на 28 січня невідомі звалили пам'ятник Леніну.
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