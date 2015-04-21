Майже половина дітей з 11 областей вважають, що конфлікт на Донбасі вплинув на них

Про це повідомила президент міжнародного жіночого правозахисного центру "Ла Страда Україна" Катерина Левченко.

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За її словами, результати дослідження показали, що близько 46% дітей вважають, що конфлікт вплинув на них особисто. В опитуванні взяли участь понад 1,2 тис. дітей з Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Харківської, Запорізької, Київської, Миколаївської, Кіровоградської, Вінницької, Сумської та Херсонської областей.

"Конфлікт впливає не тільки на його безпосередніх учасників, внутрішньо переміщених осіб, але і на населення в цілому. Як наслідок, ми спостерігаємо підвищений рівень агресії, тривожності, насильства в суспільстві. У зв'язку з цим збільшується кількість дзвінків на національні "гарячі" лінії, які працюють в центрі. Якщо в I кварталі 2014 року ми отримували понад 5 тис. дзвінків, то за відповідний період 2015 року - близько 11 тис. дзвінків", - повідомила Катерина Левченко.