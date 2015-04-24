У Чернігові даішник вимагав хабарі за повернення автомобілів зі штрафмайданчиків
СБУ спільно з прокуратурою та підрозділом внутрішньої безпеки МВС затримала інспектора ДАІ та слідчого міліції, які вимагали хабарі за повернення автомобілів із штрафмайданчиків.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, викрити працівника ДАІ в Чернігові допомогли громадяни, які звернулися із відповідною заявою до обласного управління СБУ. «Вони поскаржилися, що працівник Державтоінспекції спочатку наклав на автомобіль місцевого мешканця арешт за вигаданим приводом, а за залагодження справи вимагав 10 тис. грн», - зазначили в прес-центрі.
Читайте такожУ Києві з початку року викрали понад 400 автомобілів
Для отримання грошей інспектор ДАІ залучив посередника. Оперативники затримали обох після отримання обумовленої суми неправомірної вигоди, йдеться в повідомленні.
Крім того, на Полтавщині затримано слідчого одного з райвідділів міліції, який вилучив автомобіль громадянина начебто для проведення слідчих дій і вимагав за його повернення 3 тис. грн. «Згодом хабарник погодився задовольнитися втричі меншою сумою, після отримання якої й був затриманий «на гарячому» у своєму службовому кабінеті», - йдеться в повідомленні.
Затриманим оголошено про підозру за ст. 368 Кримінального кодексу України (отримання неправомірної вигоди). Тривають слідчі дії.