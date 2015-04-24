У Чернігові даішник вимагав хабарі за повернення автомобілів зі штрафмайданчиків

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, викрити працівника ДАІ в Чернігові допомогли громадяни, які звернулися із відповідною заявою до обласного управління СБУ. «Вони поскаржилися, що працівник Державтоінспекції спочатку наклав на автомобіль місцевого мешканця арешт за вигаданим приводом, а за залагодження справи вимагав 10 тис. грн», - зазначили в прес-центрі.

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Для отримання грошей інспектор ДАІ залучив посередника. Оперативники затримали обох після отримання обумовленої суми неправомірної вигоди, йдеться в повідомленні.

Крім того, на Полтавщині затримано слідчого одного з райвідділів міліції, який вилучив автомобіль громадянина начебто для проведення слідчих дій і вимагав за його повернення 3 тис. грн. «Згодом хабарник погодився задовольнитися втричі меншою сумою, після отримання якої й був затриманий «на гарячому» у своєму службовому кабінеті», - йдеться в повідомленні.

Затриманим оголошено про підозру за ст. 368 Кримінального кодексу України (отримання неправомірної вигоди). Тривають слідчі дії.