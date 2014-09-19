В Одесі співробітник ДАІ затримав озброєного кілера

Про це повідомили УНІАН у Центрі зв'язків з громадськістю облУВС.

За словами керівника ЦЗГ Алли Марченко, "потерпілого з вогнепальним пораненням доставлено в лікувальний заклад, де йому надають медичну допомогу".

Вона також додала, що "старший лейтенант Сергій Кардаш став випадковим свідком того, як озброєний зловмисник приблизно о 10:30 ранку наздоганяв на вулиці перехожого, стріляючи з пістолета. Не будучи озброєним, Кардаш кинувся на злочинця, зумів заволодіти його пістолетом, ножем і доставити в Порто-франковське відділення міліції".

Читайте такожНачальник Горлівської ДАІ Суходольський - живий, але як і раніше знаходиться в полоні бойовиків

За словами Марченка, зараз вирішується питання про порушення кримінального провадження за фактом збройного нападу.

З інших джерел в правоохоронних органах стало відомо, що затриманий - кілер, який нібито зробив три постріли в жителя Одеси, маючи намір убити лідера Одеської облорганізації УДАРу Андрія Юсова. Цю інформацію підтвердив сам політик, який зараз перебуває в Києві.

Читайте такожМайбутня реформа МВС позбавить ДАІ функції видачі водійських посвідчень

Прес-служба одеської організації партії УДАР з посиланням на місцеві ЗМІ повідомила, що планували вбити Юсова, але нападник обізнався і жертвою замаху став його сусід. Злочинець мав при собі пістолет Макарова і бойовий ніж. Він здійснив три постріли в живіт чоловікові, після чого намагався втекти, але був схоплений співробітником ДАІ, який став випадковим свідком події.

За інформацією видання, на допиті затриманий зізнався, що намагався влучити саме в соратника Гурвіца і Кличка в Одесі Юсова. Жертву нападу було доставлено в лікарню, його стан зараз за оцінками лікарів критичний.