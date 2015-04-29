Осередків верхового вогню в Зоні відчуження не залишилося, радіаційний фон в нормі - Шкіряк

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив в.о. голови ДСНС Зорян Шкіряк.

«Ситуація значно покращилася. Фронт пожежі оточений і зупинений. Ситуація на 100% контрольована. Осередків відкритого верхового вогню практично не залишилось. Є окремі перекидання на маленькі частини молодих дерев але вони не значні і пов'язані з поривами вітру. Крім того, на значній території продовжується тління трави і згорілих дерев. З самого ранку працює наша пожежна авіація і ефективно гасить залишки вогню», - написав Шкіряк і додав: «Радіаційний фон в нормі, жодних загроз нема».

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Як повідомляв УНІАН, пожежа на території комплексу лісового господарства «Чорнобильська пуща» у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення в районі сіл Буряківка, Рудня-Іллінецька, Глинка, Лубянка Іванківського району на площі близько 320 га виникла 28 квітня о 12.45.

За даними прес-служби ДСНС, станом на 6.00 29 квітня «фронт пожежі на території лісового господарства «Чорнобильська пуща» у Зоні відчуження оточений і зупинений».