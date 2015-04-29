КМДА: відсутність щеплень не може бути причиною відмови в оформленні дитини в дитсадок
12:51, 29 квітня 2015Суспільство
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Відсутність профілактичних щеплень не може бути причиною відмови батькам в оформленні дитини в дитячий садок.
Нещеплена дитина може ходити в садок при наявності медичного висновку / Фото: УНІАН
Про це заявила заступник голови Київської міської держадміністрації (КМДА) Ганна Старостенко.
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За її словами, згідно з чинним законодавством, у дитячий навчальний заклад не можна приймати дитину без профілактичних щеплень.
Однак "профільні міністерства спільним листом дали роз'яснення щодо можливості відвідування установ нещепленим дітям, за умови оформлення висновку лікарської комісії", - пояснила Ганна Старостенко.
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