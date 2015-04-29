У лікарні умови утримання Савченко гірші, ніж у СІЗО – адвокат

Про це повідомив її адвокат Ілля Новиков, пише Українська правда.

За його словами, палата льотчиці знаходиться на 4 поверсі, вікна заґратовані.

"Повітря і світла мало, прогулянки і побачення з рідними зовсім не передбачені, матрац просякнутий запахом лежачих хворих. В спецблок лікарні часто привозять вмираючих, тих, хто вже не може ходити. Надія поки може", - розповів Новиков.

"За обліками ФСВП вона проходить як схильна до втечі, насильства і суїциду. У перший день охоронці боялися: в душ і в туалет її виводили в наручниках. Сьогодні перестали", - додав він.

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"Наша зустріч, як й в інституті Сербського, відбувалася у присутності начальника варти, хоча адвокатам повинні забезпечувати зустріч наодинці. Я не став переконувати у своїх правах, було вже 17:30 і потрібно було встигнути багато обговорити. Обмежили конспірацію тим, що говорили українською", - написав Новиков в Facebook.

"Адміністративна система ФСВП цього разу перевершила себе. Хоча Надія числиться в СІЗО-1, конвой в 20-й лікарні надісланий з СІЗО-6. Тому щоб пройти на зустріч, потрібно поїхати в СІЗО-6 на Шосейній вулиці на південному сході Москви, отримати письмовий дозвіл особисто від начальника, і вже з ним їхати на Ленську вулицю на північному сході. І так кожного разу. У мене це сьогодні забрало рівно 5 годин", - додав адвокат.

"Надія передає всім привіт. Єлизаветі Глінці вона пообіцяла, що в цивільній лікарні почне їсти - вчора і сьогодні вона приймала їжу, при мені лікарі принесли їй пляшечку суміші. Вона планує брати участь в суді 6 травня, далі поки не загадує", - повідомив він.

Новиков також запропонував усім охочим відправляти листи до дня народження, який Надія Савченко відзначає 11 травня. Адреса: ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по г. Москве 107076, ул. Матросская Тишина, д. 18