У мережі з'явилося відео затримання силовиками "Альфи" сепаратистів в Одесі

На відео видно, як два мікроавтобуси з озброєними співробітниками «Альфи» заблокували машину. Потім співробітники СБУ витягли двох чоловіків з автомобіля, обшукали його і поїхали з місця затримання. Вся операція тривала трохи більше двох хвилин.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що СБУ викрила і заблокувала в Одесі масштабну сепаратистську мережу. Протиправний сценарій вдалося зірвати на етапі його підготовки.

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Сценарій об`єднував кілька антиукраїнських проектів - створення фейкової «одеської народної республіки», розкрутка неіснуючих так званих «народної ради Бесарабії», «Порто-Франко» тощо.