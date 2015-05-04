Україна провалила рятувальну операцію в Непалі - депутат

Уряд для евакуації українців відправив до Непалу Іл-76 Міністерства оборони, який є військовим літаком і його пересування потребує спеціальних узгоджень з іншими державами. Водночас у ДСНС є пожежні літаки Ан-32П, якими свого часу забирали громадян з Лівії.

На цьому наголосив лідер Єдиного Центру, народний депутат України Віктор Балога.

"Але, якби ми відправили в Непал літаки Ан-32, які є легкими і які може приймати аеропорт Катманду, то потрібно було б зробити не одну дозаправку, а більше, але задача, поставлена Президентом, була б виконана оперативно. Наші громадяни, і ті, хто полетіли їх рятувати, уже давно були б вдома. А зараз потрібно евакуйовувати і тих, хто в Непалі, і тих горе-рятівників, які знаходяться в Індії", - зазначив політик

Читайте такожУкраїнські журналісти застрягли в Непалі й просять про допомогу від МЗС

На його думку, уже можна ствердно говорити, що Україна провалила рятувальну операцію в Непалі. При землетрусах допомога надається протягом перших трьох діб, які вважаються золотим часом. Влада уже десяту добу безуспішно намагається хоча б забрати вцілілих людей, але в підсумку поставила членів рятувальної експедиції у таку ж ситуацію, в якій перебувають ті, хто потребують допомоги.

Читайте такожЛітак для евакуації українців так і не вилетів з Індії до Непалу через несправну деталь - ЗМІ

"Усе це стало можливим лише завдяки некомпетентним популістам, які сидять в уряді. Це саме той випадок, коли через непрофесіоналізм страждає кожен українець, навіть якщо йому забагнулося втекти від опіки чиновників у самий Непал. Іншими словами - якщо ти українець, від уряду «камікадзе» тобі не сховатися навіть в Гімалаях", - наголосив Балога.