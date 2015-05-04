Аброськін: 40 бойовиків "ДНР" зі зброєю дезертирували до "ЛНР"

Про це у Фейсбук повідомив начальник міліції Донецької області В'ячеслав Аброськін.

"У ніч на 3 травня, боячись розправи, з Горлівки втекли комбат бойовиків на прізвисько Сєвєр і командир роти Пух, а також разом з ними ще сорок бойовиків на машинах зі зброєю. Решта "ополченців" не змогли затримати втікачів, які перетнули кордон між окупованими бойовиками територіями Донецької та Луганської областей. Втікачі зараз перебувають у Луганській області. У ДНР їх оголосили дезертирами і якщо їх упіймають, то розстріляють, - заявив він.

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Нагадаємо, напередодні Аброськін розповів, що з 30 квітня в Донецьку відбуваються збройні розбірки між місцевими бойовиками, які називають себе гвардійцями ДНР, і російськими козаками. Вони нібито їздять містом зі зброєю і відстрілюють один одного.