Аброськін повідомив про збройні сутички між «гвардійцями ДНР» і «козаками»

Про це повідомив керівник ГУ МВС України в Донецькій області В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці в Фейсбук.

«30 квітня почалися і тривають збройні конфлікти між «гвардійцями ДНР» (місцеві бандити) та російськими казаками.

Кілька днів тому у Донецьку «гвардійці» роззброїли групу російський казаків, що базувалися в Будьоновському районі, на Травневій, 66. В результаті перестрілки 4 «казаків» отримали поранення різного ступеня важкості», - повідомив Аброськін.

За його даними, у відповідь «казаки стали відловлювати і затримувати «гвардійців» по всьому місту. Почалися збройні сутички, на вулиці повернулися «лихі 90-ті». Російські казаки відстрілювалися від місцевих «гвардійців» з кулеметів, а ті, своєю чергою, підігнали БМП і з нього ж розстрілювали їх.

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Як між собою висловлюються місцеві бандити (нецензурна лексика пропущена): «Мародерів-казаків ганяли. У них в підвалах сиділа купа цивільних, вимагали гроші з родичів, машини викрадали, воювати не хочуть з нами. Приїхали з Росії нажитися», - написав Аброськін.

Він також додав, що локальні сутички бандформувань тривають досі.