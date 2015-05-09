Автомобілям волонтерів, МВС і Нацгвардії будуть видавати тимчасові номери

Автомобілі волонтерів, МВС та Національної гвардії в зоні АТО ставитимуть на тимчасовий облік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МВС, таку вказавку дав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Таке рішення прийнято після розбою і стрілянини в Києві 4 травня, що призвели до загибелі та поранення людей, а також з метою припинення численних випадків спекуляції шахраїв на патріотичній темі, йдеться у повідомленні.

За словами Авакова, «була введена норма – ніяких поступок і компромісів, що дозволяють шахраям і злодіям ховатися, маскуючись під реальні воєнізовані та волонтерські підрозділи. Ніяких наклейок на номерах, що ускладнюють реальну ідентифікацію авто – ні «ПТН ПНХ», ні якихось інших – тільки державний номер».

Як зазначається у повідомленні, за три дні лише в Києві було затримано близько 100 таких транспортних засобів, і значна їхня частина працювала в реальному секторі допомоги АТО – або безпосередньо у підрозділах Нацгвардії, МВС, Збройних сил (автомобілі туди передали волонтери), або в реальному волонтерському секторі допомоги підрозділам АТО. Іноді виникають проблеми з процедурою постановки цього транспорту на держоблік.

«Для вирішення цієї проблеми, доти, поки інше не буде врегульовано постановою Кабміну, яку зможуть запропонувати юридичні служби – щоб не перешкоджати реальній роботі щодо забезпечення обороноздатності країни, враховуючи особливий період – прийняв рішення: Державтоінспекції ввести тимчасовий облік таких автомобілів», – заявив Аваков.

З цією метою керівництву регіональних підрозділів ДАІ та командирам підрозділів МВС і Нацгвардії, добровольчих підрозділів необхідно надавати такі транспортні засоби на огляд до підрозділів Державтоінспекції та експертної служби для ідентифікації та видачі тимчасових номерних знаків встановленого зразка впродовж 24 годин з моменту звернення.

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За словами Авакова, такий же порядок реєстрації буде дійсний і для реально діючих волонтерських організацій. Правило надання тимчасових номерів буде поширюватися на всі автомобілі, щодо яких існують проблеми зі звичайною процедурою реєстрації (митне оформлення, відсутність або втрата повного набору документів на авто тощо). Автомобілі, які перебувають у розшуку, будуть затримані і доставлені на штрафмайданчики згідно із законом.