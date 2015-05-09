У Дніпропетровську СБУ запобігла скоєнню теракту на 9 травня

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Наголошується, що «Служба безпеки України продовжує працювати на упередження та попереджати провокації та диверсії під час днів вшанування пам’яті загиблих у роки Другої світової війни».

Зокрема, у рамках превентивних заходів у Дніпропетровську під час обшуку у місцевого мешканця співробітники СБУ вилучили гранати РГД-5 із запалами, карабін МКМ, близько тисячі набоїв калібру 7,62, димові шашки, сигнальні ракети, штик-ніж тощо.

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Крім того, контакти із записника зловмисника свідчать про його можливу причетність до спецслужб іноземних держав.

Органами внутрішніх справ Дніпропетровської області зареєстровано кримінальне провадження, затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Триває слідство.

Раніше в СБУ повідомили, що на Харківщині у День Перемоги готували диверсію на залізниці.