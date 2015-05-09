На Харківщині у День Перемоги готували диверсію на залізниці - СБУ
У Харківській області сьогодні затримали диверсанта, який намагався підірвати цистерну на залізниці.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник управління СБУ у Харківській області Олександр Пивовар.
«Сьогодні при спробі підірвати цистерну був затриманий диверсант. Тільки зараз він доставлений до слідчого підрозділу УСБУ в Харківській області, починаються перші процесуальні дії», - сказав Пивовар.
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За словами начальника управлянні СБУ, затриманий - раніше судимий житель Харківської області.
Інші подробиці буде повідомлено пізніше.
«Інформації такої було багато. Ми працюємо на упередження», - наголосив Пивовар.
Нагадаємо, вчора УНІАН повідомляв, що бойовики замінували меморіал Слави біля Святогорська на Донеччині.