На Харківщині у День Перемоги готували диверсію на залізниці - СБУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник управління СБУ у Харківській області Олександр Пивовар.

«Сьогодні при спробі підірвати цистерну був затриманий диверсант. Тільки зараз він доставлений до слідчого підрозділу УСБУ в Харківській області, починаються перші процесуальні дії», - сказав Пивовар.

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За словами начальника управлянні СБУ, затриманий - раніше судимий житель Харківської області.

Інші подробиці буде повідомлено пізніше.

«Інформації такої було багато. Ми працюємо на упередження», - наголосив Пивовар.

Нагадаємо, вчора УНІАН повідомляв, що бойовики замінували меморіал Слави біля Святогорська на Донеччині.