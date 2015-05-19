Біля офісу ОБСЄ в Маріуполі проходить мітинг проти демілітаризації Широкіно (пряма трансляція)

Про це повідомляє МТВ.

Маріупольські активісти обурені діями місії ОБСЄ щодо демілітаризації Широкіно.

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Активісти вважають, що ОБСЄ не помічає порушення Мінських угод з боку бойовиків і жодним чином не гарантує безпеку Маріуполя у разі демілітаризації Широкіно, яке є найгарячішою точкою Донбасу.

Раніше УНІАН повідомляв, що батальйон спеціального призначення Національної гвардії України "Донбас" покинув бойові позиції в селищі Широкіно поблизу Маріуполя.