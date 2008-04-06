Чернігівщина претендує на звання «українського Голлівуду»

У Чернігові завершуються зйомки кримінальної драми "Червоний лотос". Російські кінематографісти працювали майже у центрі міста, знімаючи на вулицях обласного центру Чернігівщини, ролі другого плану зіграли місцеві актори, а в масових сценах брали участь навіть школярі.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, російський серіал знімають компанії "Стар медіа" та "Fresh Production UA". Режисер багатосерійного фільму та автор сценарію – Заза БУАДЗЕ. Продюсери серіалу – Владислав РЯШИН, Юлія ЧЕРНЯВСЬКА та Олег ЩЕРБИНА,

У ролях – Михайло МАМАЄВ, Олена ПОЛЯКОВА, Наталія ЛЕСНИКОВСЬКА, Володимир КАПУСТІН, Георгій ХОСТІКОЄВ та інші.

Фільм розповідає детективну історію про викрадення немовлят з пологового будинку в одному з провінційних міст. Автори фільму вважають, що такі події можуть відбуватися як в Україні, так і в Росії.

Зйомки у Чернігові мають завершитися 9 квітня, а в серпні фільм демонструватиметься по телебаченню – по одному з російських каналів. Українці зможуть побачити "Червоний лотос", швидше за все, на "1+1".

Місцеві журналісти вважають, що Чернігівщину можна назвати "українським Голлівудом", адже тут знято понад 40 фільмів. Найбільш відомі з них – "У бій ідуть одні старики", "Вій", "Королева бензоколонки". У 2003 році у Чернігові знімався телесеріал "Небо в горошинку".