Фонд Ложкіна зібрав на аукціоні понад 10 млн грн для дитячого кардіоцентру

Кошти на цю апаратуру Благодійний фонд Ложкіна зібрав у ході благодійного аукціону, що відбувся 19 травня в «Мистецькому арсеналі» в рамках проекту «Мистецтво заради життя», на якому з молотка за 10 млн 207 тис. 125 грн пішли 80 робіт сучасних українських художників, повідомляє Лігабізнесінформ.

Глава Адміністрації Президента України Ложкін на відкритті аукціону сказав: «Наша країна – країна воює, але кожна війна закінчується. У Києві є унікальний дитячий хірургічний кардіоцентр, яким керує професійний хірург Ілля Ємець. В ньому робиться близько двох тисяч операцій щорічно».

Він нагадав, що в Україні щороку народжується більше 5 тисяч дітей із вадами серця.

У свою чергу директор Благодійного фонду Надія Шаломова підкреслила: «Ми впевнені, що мистецтво існує не тільки заради мистецтва, воно здатне рятувати і дарувати надію. Саме тому ми звернулися до провідних сучасних українських художників з проханням допомогти нам зібрати кошти для придбання унікального обладнання, яке дозволить врятувати життя сотень українських дітей. Ми вдячні, що вони відгукнулися і надали свої роботи для благодійного аукціону».

Вона також подякувала всім присутнім в залі гостям за їхнє щире бажання допомогти українським дітям.

«Для мене приємною несподіванкою стало те, що завдяки Фонду Бориса Ложкіна та акції «Мистецтво заради життя» ми зможемо придбати сучасний апарат, який допоможе врятувати не одне дитяче життя», - зазначив директор Центру дитячої кардіології та кардіохірургії, доктор медичних наук, заслужений лікар України Ілля Ємець.