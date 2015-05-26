Суд вирішив не відправляти в СІЗО неонациста і порнодилера, який торгував зброєю

Як повідомили УНІАН у прес-службі УМВС України у Житомирській області, слідчим відділом Житомирського міськвідділу УМВС 25 травня було внесено на розгляд суду клопотання щодо обрання міри запобіжного заходу для затриманого 47-річного підозрюваного у вигляді тримання під вартою.

"25 травня чоловікові на підставі зібраної доказової бази було оголошено про підозру у вчиненні кримінального діяння та внесено на розгляд суду клопотання слідства про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою",- йдеться у повідомленні.

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Однак судом було винесено рішення про домашній арешт.

На даний час рішення про міру запобіжного заходу оскаржується правоохоронцями у встановленому порядку.

Як повідомляв УНІАН, СБУ затримала на Житомирщині місцевого мешканця, який намагався організувати незаконний продаж зброї та боєприпасів із зони проведення антитерористичної операції. Про це в прес-центрі СБУ повідомили 25 травня.

СБУ встановило, що зловмисник багато років прожив у Росії, де він відомий як неонацист, засновник російської фашистської організації "Легион "Вервольф".

Затриманий раніше був двічі судимий на території Російської Федерації: за спробу підірвати спорткомплекс "Олимпийский" під час єврейського фестивалю та зберігання наркотиків. Одного разу він отримав вирок і в Україні за виготовлення, збут і поширення порновідеопродукції за участю неповнолітніх хлопчиків.

За даними СБУ, повернувшись до України, зловмисник поселився в районному центрі на Житомирщині і став політичним радником однієї з громадських організацій регіону. З початку 2015 року він налагодив постачання зброї та боєприпасів з району проведення антитерористичної операції для незаконного перепродажу.

Співробітники СБУ затримали торгівця зброєю під час спроби збуту двох гранат Ф-1. У ході обшуків правоохоронці також вилучили переобладнаний під травматичні набої пістолет "Беретта" та ще одну бойову гранату.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 ККУ.

Довідка. Згідно з інформацією відкритих джерел, засновником організації "Легіон "Вервольф" був одесит Ігор Пирожок, який у Росії був неонацистським активістом.

Був судимий у Росії за співучасть у вбивстві.

В українських ЗМІ у травні-червні 2014 року фігурував як політрадник "Правого сектору в Бердичеві та Бердичівському районі" Роман Чирка та "представник "Правого сектору".

У грудні 2014 року був виключений з організації.