Бойовики "ДНР" дозволили місцевим жителям мати бойову зброю

Про це повідомив один з начальників місцевої "МВС" ДНР Сергій Злищев.

«Трофейна, знайдена, інша зброя — все, що калібром до 11,43 мм — буде реєструватися, — сказав співрозмовник одного з видань сепаратистів. — Реєстрація розпочнеться з 25 травня».

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«Для реєстрації необхідно подати заяву відповідного зразку до відділу дозвільної системи МВС, дві фотографії і квитанцію про оплату послуг, — додав Злищев. — Також необхідно буде провести відстріл боєприпасів з даної зброї».

Він уточнив, що зброю дозволено буде мати всім категоріям громадян з 18 років. Кількість одиниць зброї обмежуватися не буде, але власнику потрібно буде забезпечити умови для їх безпечного зберігання. Холодною зброєю, крім мисливської, можна буде володіти без реєстрації.

Нагадаємо, зараз бойова вогнепальна зброя в Україні може бути видана лише окремим категоріям громадян, наприклад співробітникам судів, правоохоронних органів або їх близьким родичам у разі загрози їх життю та здоров'ю.

Що стосується міжнародного досвіду, то офіційно вогнепальну зброю можна купити у близько 20 країнах світу, наприклад у США, Італії, Ізраїлі.