Єпископ пішов до людей з автоматами напоумити їх, щоб вони перестали воювати – Блаженніший Онуфрій

Як повідомляє Центр інформації УПЦ МП, Блаженніший дав коментар, відповідаючи на питання журналістів на відкритті виставки, присвяченій 1000-літтю преставлення святого князя Володимира в столичному “Українському домі”.

"Знаєте, коли до тебе приходять з автоматом і щось просять, то напевно дуже важко людині відмовити. Ми, наша Церква, вона є Церквою і тих, хто є українською гвардією, і тих, хто вважається терористами або сепаратистами, тому що там наші люди, і там наші люди. Це наша біль", - констатує Митрополит Київський.

“І наш митрополит Августин (митрополит Білоцерківський і Богуславський, голова Синодального відділу УПЦ МП із взаємодії зі Збройними силами. - ЦІ УПЦ МП), він приймав присягу у наших воєнних української гвардії... у солдат. Свідчить про те, що це наші люди. І той (єпископи Новоазовський і Макіївський. – ЦІ УПЦ МП) пішов до них не для того, щоб благословити війну, а для того, щоб їх напоумити. Бо це є наші люди. Напоумити їх, щоб вони перестали воювати”, - підкреслив Митрополит Онуфрій.

Також Блаженніший запевнив у своїй повазі до українських воїнів, які несуть службу в зоні АТО.

"Мій вчинок, який мав місце 8-го травня цього року у Верховній Раді - це не зневага до героїв України. Я їх люблю і поважаю, і це дійсно великі люди. Це був знак, символ того, що наша Церква хоче припинення війни", - сказав Блаженніший Онуфрій.

Предстоятель УПЦ МП запевнив, що також закликає до припинення військових дій, коли буває в Росії.

“Про це ми говоримо на всіх рівнях і будучи в Росії. Я про це говорив і звертався до влади Росії, щоб вони приклали всі зусилля, щоб війна була припинена. Це є позиція нашої Церкви”, - підкреслив Митрополит Київський Онуфрій.